Cabinda: Padre Congo foi a enterrar

Uma multidão formada por milhares de cidadãos de Cabinda, vindos de diferentes regiões do enclave e da diáspora, despediram-se do padre Jorge Casimiro Congo, uma das figuras incontornáveis na luta pela autodeterminação do enclave angolano rico em petróleo.

Presentes estiveram igualmente entidades políticas, religiosas, acadêmicos e da cultura para agradecerem o legado do sacerdote.



Entre lágrimas e choros à família implora na sua homenagem a legalização da igreja resgatadora das Américas formada pelo Padre Congo depois de excumungado da Igreja Católica mas que nunca foi legalizada..



A despedida do prelado do prelado esteve rodeada de fortes medidas de segurança, razão pela qual a governadora da província e a sua delegação, abandonaram o local do velório depois de rendida a homenagem.



Agostinho Chicaia com quem Jorge Casimiro Congo fundou a extinta associação cívica Mpalabanda lembrou a figura do activista.

