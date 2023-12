Burundi: Homens armados matam 20 pessoas na aldeia Vugizo

Homens armados mataram, pelo menos, 20 pessoas e feriram outras nove perto da fronteira ocidental do Burundi com a República Democrática do Congo, disseram hoje as autoridades.

O ataque desta sexta-feira, 23, foi reivindicado pelo grupo rebelde Reb Tabara.

Entre os mortos no ataque nocturno, na aldeia Vugizo, estão 12 crianças, duas mulheres grávidas e um agente da polícia, disse o porta-voz do governo, Jérôme Niyonzima.

Red Tabara, que luta contra o governo do Burundi a partir de bases no leste do Congo, desde 2015, afirmou na rede social X ter morto nove soldados e um polícia

Residentes disseram ter ouvido sons de tiros e explosões durante o ataque.

A Red Tabara disse anteriormente que havia atacado e destruído equipamentos no aeroporto internacional do país, em Bujumbura, em Setembro, embora nenhuma vítima tenha sido reportada.