Burkina Faso: Novo ataque em semama violenta deixa 12 mortes

Pelo menos 12 pessoas foram mortas num ataque atribuído a supostos jihadistas na vila de Kie, oeste do Burkina Faso, na fronteira com o Mali, disseram à AFP uma autoridade local e moradores neste sábado, 20.

O ataque, que aconteceu ontem à noite, foi protagonizado por "indivíduos armados não identificados", revelou uma autoridade local sob condição de anonimato.

Os agressores chegaram "em grande número (e) cercaram a aldeia", acrescentou um morador, quem disse que algumas casas foram incendiadas.

Na quinta-feira, 18, cerca de 20 pessoas foram mortas numa série de incursões na em aldeias no conturbado norte do país, enquanto na segunda-feira homens armados invadiram a vila de Kaongo, na província de Koulpelogo, no sudeste do país, e mataram pelo menos 11 pessoas, incluindo duas mulheres e crianças.

Mais de 10 mil civis, soldados e polícias morreram desde o início da insurgência islâmica no Burkina Faso, segundo estimativas de diversas organizações não governamentais, e pelo menos dois milhões de pessoas fugiram das suas casas enquanto mais de um terço do país está fora do controlo do Governo.

C/AFP