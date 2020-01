Brigadeiro 10 Pacotes vai lançar partido político

O rapper angolano “Brigadeiro 10 Pacotes” cujo verrdadeiros nome é Bruno dos Santos vai anunciar Sabado o lnaçmento de um novo partido político e no Uíge já há apoio entre alguns jovens.



O novo projecto politico terá o nome de “Os Crentes – Partido dos Direitos Humanos” o representante da iniciativa na província do Uíge Tecassala Toco disse que já está em curso um processo de mobilização de apoio dos fãs do rapper para a angariação das assinaturas necessárias para a legalização do partido.

“Nós carregamos não só aqueles fãs que estavam com o Brigadero 10 Pacotes mas também os que se reveem na postura do nosso líder”, disse Tco.

“Temos a certeza que muita gente vai aderir ao nosso projeto e em mobilização nós estamos num bom caminho em particular no Uíge”, acrescentou Toco que apelou ao Tribunal Constitucional para tratar da legalização do novo partido de forma transparente e justa.

Segundo o representante estão selecionados 30 membros que vão participar no lançamento do projecto no próximo sábado em Luanda