Brasil atribui estatuto de refugiados a 17 mil venezuelanos

O Comité Nacional para Refugiados (Conare), orgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, reconheceu o estatuto de refugiados a 17 mil venezuelanos, depois de uma análise individual feita com um novo programa informático.

Ao todo, o Conare recebeu cerca de 100 mil pedidos de cidadãos que se dizem perseguidos pelo regime de Nicolás Maduro.

Em Dezembro, o comité já tinha feito uma análise conjunta semelhante para aproximadamente 21 mil cidadãos venezuelanos que pediram refúgio no Brasil, o que quer dizer que, em dois meses, o número de refugiados reconhecidos pelo Governo brasileiro ascende a quase 40 mil.

O Brasil recebeu nos últimos anos quase um milhão de venezuelanos que fugiram do seu país devido à grave crise económica.