Boris Johnson encontra-se com Presidente da Ucrânia em Kyiv e oferece mais ajuda

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, realizou neste sábado, 9, uma visita surpresa à Ucrânia, durante a qual reuniu-se com o Presidente Volodimir Zelenskyy, em Kyiv.

"Hoje me encontrei com o meu amigo Presidente Zelenskyy em Kyiv para mostrar o nosso apoio inabalável ao povo ucraniano", escreveu Boris Johnson no Twiter após a reunião.

Ele acrescentou que o Reino Unido vai oferecer “uma nova ajuda financeira e militar que demonstra o nosso compromisso com a luta do país dele contra a campanha bárbara da Rússia".



No canal Telegram do Presidente Zelenskyy há várias fotos dele a receber o primeiro-ministro britânico do lado de fora e dentro da Presidência, em Kyiv.

"Bem-vindo a Kyiv, meu amigo!", escreveu ele.

Antes, o chefe de gabinete de Zelenskyy, Andriï Yermak, saudou no Telegram "uma discussão rica e construtiva" e felicitou a "liderança" de Boris Johnson.

Mais cedo, foi publicada uma foto em que se pode ver os dois líderes em conversa e sentados ao redor de uma mesa.



Detalhes sobre a reunião ainda não foram divulgados.

A visita ocorre um dia depois de um ataque à estação de comboio na cidade de Kramatorsk, em Donetsk, que deixou pelo menos 50 pessoas mortas, cinco delas crianças, e 98 feridas.

O Governo ucraniano acusa a Rússia de ter realizado deliberadamente o ataque, o que Moscovo nega.