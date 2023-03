O secretário de Estado Americano Antony Blinken vai deslocar-se à Etiópia e Níger na próxima semana, anunciou o Departamento de Estado.

Na Etiópia Blinken vai discutir a aplicação de um acordo de paz na provência de Tigray onde se tem registado obstáculos ao fornecimento de ajuda humanitária e continua ainda a presença de tropas estrangeiras.

Há ainda alegações de contínuos actos de violência em Tigray contra a população local.

Numa declaração o Departamento de Estado disse que na Etiópia Blinken “vai discutir a aplicação do acordo de cessação de hostilidades para fazer avançar a paz e promover a justiça transnacional no norte da Etiópia”

Em Adis Abeba o secretario de Estado vai encontrar-se com organizações humanitárias e membros da sociedade civil e ainda com o presidente da Comissão Africana Moussa Faki Mahamat com vai “discutir as prioridades globais regionais e dar seguimento aos compromissoes da cimeira Estados Unidos Líderes africanos sobre segurança alimentar, clima e uma transição energética justa, a diàspora africana e saúde global”

“O Secretário vai sublinhar o apoio dos Estados Unidos a representação permanente africana em organizações multilaterais”, disse o comunicado

A viagem ao Níger dá-se numa altura em que grupos de rebeldes islâmicos têm vindo a intensificar as suas acções no Mali, Burkisa Faso e outros paises.

Será a primeira visita de um secretário de Estado americanoa a este pais e Blinken vai reunir-se com o president Mohamed Bazoum e o ministro dos negócios estrangeiros Hassoumi Massaoudou.

Blinken vai discutir “meios de se avançar a parceria Estados Unidos-Níger em diplomacia, democracia, desenvolvimento e defesa”.

O secretário de Estados vai também maner um dialogo com jovens das zonas de conflicto do país.