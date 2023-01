Tropas da Eritreia ainda em solo etíope – EUA

NAIROBI, 28 Jan (Reuters) - Uma alta funcionária dos Estados Unidos disse, neste, sábado (28) que as tropas eritreias ainda estão na Etiópia, embora tenham recuado, contradizendo as autoridades etíopes que dizem que os eritreus já partiram.

As tropas eritreias lutaram ao lado de militares etíopes e das milícias aliadas no conflito de dois anos, que opôs o governo etíope às forças rebeldes na região norte de Tigray.

No entanto, em Novembro, o governo da Etiópia e as forças Tigray assinaram um acordo para terminar o conflito, que determinou a retirada de todas as forças estrangeiras de Tigray.

"Com relação aos eritreus, entendemos que eles voltaram para a fronteira e foram convidados a sair", disse a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, em conferência de imprensa durante a visita à capital do Quénia, Nairobi.

Ela não revelou nenhuma evidência ou fonte para tal avaliação.

O ministro da Informação da Eritreia, Yemane Gebremeskel, não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

A guerra do Tigray, iniciada em novembro de 2020, resultou em dezenas de milhares de mortes e forçou milhões a fugir de suas casas.

A possível presença contínua de tropas eritreias em Tigray, portanto, foi vista como um obstáculo fundamental para a implementação efetiva do acordo. Um oficial militar sénior da Etiópia que informou autoridades estrangeiras no sábado negou que houvesse tropas eritreias no país.

"Não há outra força de segurança na região de Tigray, excepto as Forças de Defesa ", disse o major-general Teshome Gemechu.

O porta-voz das forças do Tigray, Getachew Reda, rejeitou as alegações de que as tropas da Eritreia haviam deixado Tigray e disse que "milhares" ainda estavam lá.

O porta-voz do governo etíope Legesse Tulu; Redwan Hussein, conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro; e o coronel Getnet Adane, porta-voz do Exército etíope, também não responderam aos pedidos de comentários sobre as reivindicações de Thomas-Greenfield e Getachew.