Biden retoma participação presidencial no Jantar de Correspondentes da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retomará , na noite deste sábado (30), uma tradição de Washington DC, ao discursar no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, sendo o primeiro presidente a falar no evento anual desde 2016.

Após ser cancelado por dois anos, devido à pandemia da COVID-19 e boicotado por Donald Trump, durante a sua presidência, o evento retorna com entusiasmo este ano, com comentários do humorista Trevor Noah.

Mais de 20 festas relacionadas estão a ser organizadas em Washington antes e depois do grande evento desta noite. Vários altos funcionários do governo estarão presentes, bem como celebridades do mundo do entretenimento.

No entanto, o aumento recente nos casos de COVID-19 em Washington, em particular um surto no jantar Gridiron de jornalistas, no início de Abril, trouxe uma tendência de cautela ao jantar na Casa Branca.

Os organizadores exigem que todos os participantes sejam testados para o vírus, e alguns altos funcionários, incluindo o especialista em doenças infecciosas, Dr. Anthony Fauci, desistiram.

A Casa Branca disse que Biden tomará precauções extras no evento – excluindo a parte do jantar e participando apenas do programa de discursos, disse a adida de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, na quarta-feira. Ele pode optar por usar uma máscara quando não estiver a falar, acrescentou.

Questionada sobre o que Biden dirá aos participantes, Psaki disse: "Vou reduzir as expectativas e dizer que não é nada engraçado".

Nas últimas semanas, o presidente apresentou-se sem máscara principalmente em eventos lotados, na Casa Branca, mas esses eventos tiveram uma participação menor do que o jantar desta noite, que deve ter cerca de 2.600 jornalistas, autoridades de Washington e celebridades.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca foi fundada em 1914 e realiza um jantar quase todos os anos, desde o primeiro, em 1921, para celebrar o trabalho dos repórteres que cobrem a presidência e arrecadam dinheiro para bolsas de estudo.