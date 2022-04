Washington Fora d’Horas 27 de Abril 2022

No media source currently available

Angola - Médicos regressam ao trabalho, enfermeiros preparam greve Procuradora Geral da República de Moçambique queixa-se da falta de meios para realizar a sua missao com rapidez e eficiência Umaro Sissoco Embaló na África do Sul Vice-presidente americana, Kamala Harris testa positivo para COVID Notícias na VOA com ligação directa desde Washington DC as últimas da política, as melhores do entretenimento e desporto todos os dias informação ao vivo no nosso Facebook!