Biden manifesta esperança na renovação do Governo na Irlanda do Norte

O Presidente americano exortou em Belfast pos políticos da Irlanda do Norte a restaurarem as instituições políticas regionais para proteger o processo de paz e promover o desenvolvimento económico.

Num discurso na Ulster University, nesta quarta-feira, 12, em Belfast, Joe Biden disse esperar não ser demasiado presunçoso ao dizer que acredita que "as instituições democráticas estabelecidas no Acordo de Sexta-feira Santa continuam a ser importantes para o futuro da Irlanda do Norte".

Biden afirmou que "um Governo que trabalha em conjunto para encontrar formas de resolver problemas difíceis vai atrair ainda mais oportunidades nesta região".

Por isso, o Presidente americano manifestou seu desejo que "a Assembleia e o Executivo sejam restaurados em breve".

Este foi o primeiro de três dias de viagem à Irlanda do Norte e à Irlanda para marcar o 25º aniversário do Acordo da Sexta-Feira Santa, que encerrou anos de conflitos sectários mortais na ilha entre nacionalistas católicos, que desejavam se unir à vizinha Irlanda, e principalmente sindicalistas protestantes, que desejam permanecer no Reino Unido.

Joe Biden visitará a cidade de Ballina, no condado de Mayo, onde um dos seus tataravôs morou antes de emigrar para os Estados Unidos em meados do século XIX.

Familiares do Presidente permanecem na área e Joe Blewitt, primo de terceiro grau do Presidente, disse à Agence France Presse que a visita de Biden é “um dia de muito orgulho para nossa família e para a Irlanda”.