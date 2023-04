Joe Biden na Irlanda do Norte para reforçar apoio ao acordo de paz

O Presidente americano inicia nesta quarta-feira, 12, uma visita à Irlanda do Norte na qual vai participar nas comemorações do 25º aniversário do acordo de paz e visitar as cidades dos seus ancestrais na vizinha Irlanda.

A visita de Joe Biden ocorre no momento em que o acordo de paz está a ser testado por divergências políticas e ataques ocasionais realizados por dissidentes.

Ao chegar a Belfast na noite de terça-feira, e ante a pergunta de repórteres, Biden disse que a priroidade é "garantir que os acordos irlandeses e os acordos de Windsor permaneçam em vigor", que "mantenham a paz, isso é o principal".

O Presidente americano enfatizou a importância do acordo de 1998 que levou paz à ilha após décadas de conflito sectário entre nacionalistas, principalmente católicos, que desejavam se unir à vizinha Irlanda, e unionistas protestantes, que queriam permanecer no Reino Unido.

John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, sublinhou a jornalistas que "o Presidente Biden preocupa-se profundamente com a Irlanda do Norte e tem uma longa história de apoio à paz e prosperidade lá" e que como senador Joe Biden "foi um defensor de como os Estados Unidos podem desempenhar um papel construtivo no apoio à paz".

Esperança para uma nova geração

A 10 de Abril de 1998, um acordo pos fim a décadas de violência sectária que atormentava a Irlanda do Norte desde o final dos anos 1960 e que também levou ataques intermitentes à Grã-Bretanha continental.

Embora ainda haja alguma violência esporádica, o acordo permitiu que uma geração de crianças crescesse em relativa paz.

Apesar do sucesso do acordo, ele está sob tensão crescente desde a saída do Reino Unido da União Europeia e desentendimentos sobre as regras comerciais pós-Brexit.

O acto de violência mais recente ocorreu na segunda-feira, 10, quando jovens mascarados atiraram coquetéis molotov contra veículos policiais durante uma marcha em Londonderry.

A Assembleia da Irlanda do Norte está no limbo há mais de um ano depois que o principal partido unionista se retirou do Governo em protesto contra as novas regras comerciais.

No mês passado, a agência de inteligência britânica elevou o nível de ameaça na Irlanda do Norte de “terrorismo doméstico” para “severo”.

Na terra dos seus antepassados

Analistas políticos dizem que há uma vontade bipartidária nos EUA de ver a ilha ter sucesso.

Ainda nesta quarta-feira, Joe Biden viajará para a Irlanda, onde passará três dias na terra natal dos seus antepassados.

Ele visitará a cidade de Ballina, no condado de Mayo, onde um dos seus tataravôs morou antes de emigrar para os Estados Unidos em meados do século XIX.

Familiares do Presidente permanecem na área e Joe Blewitt, primo de terceiro grau do Presidente, disse à Agence France Presse que a visita de Biden é “um dia de muito orgulho para nossa família e para a Irlanda”.

O encanador de 43 anos, que conheceu Biden quando ele visitou a cidade como vice-presidente em 2016, esteve entre os parentes de Biden convidados à Casa Branca para o Dia de São Patrício no mês passado.

Enquanto estiver na Irlanda, Biden também pretende visitar a Península de Cooley, no condado de Louth, onde outro dos seus tataravôs viveu antes de emigrar nos anos da fome, em meados do século XIX.

Um em cada 10 americanos afirma ter ascendência irlandesa e os irlandeses americanos consideram-se representados em todas as facetas da vida americana.