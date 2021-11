Biden e Xi encontram-se em cimeira virtual histórica

A Casa Branca disse às primeiras horas desta terça-feira, 16, que o Presidente dos EUA Joe Biden "saudou a oportunidade de falar franca e directamente" com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, sobre vários temas, incluindo os direitos humanos, concorrência económica e Taiwan na sua primeira reunião individual desde que tomou posse.

Os dois líderes falaram virtualmente ao longo de três horas e meia.

"O Presidente Biden sublinhou que os Estados Unidos continuarão a defender os seus interesses e valores e, juntamente com os nossos aliados e parceiros, assegurarão que as regras do caminho para o século XXI façam avançar um sistema internacional livre, aberto e justo", disse a Casa Branca numa declaração emitida pouco nos primeiros minutos de hoje.

Mas Biden pareceu temperar declarações anteriores que tinha feito em defesa de Taiwan.

A declaração da Casa Branca dizia que os Estados Unidos apoiam a política One China, opõe-se à independência de Taiwan e "opõe-se fortemente aos esforços unilaterais para alterar o status quo ou minar a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan".

Estas garantias são susceptíveis de aplacar Pequim, com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China a dizer, no período de preparação das conversações, que os Estados Unidos precisavam de "deixar de enviar sinais errados às forças da 'independência de Taiwan'".

Joe Biden referiu que entre os dois países existe, intencional ou não, uma competição pura.

Por seu lado, Xi reconheceu as muitas questões em aberto entre as duas grandes potências e, como esperado, defendeu a soberania da sua nação contra o que Pequim há muito tempo tem entendido como julgamento e pressão americana e internacional.

Biden salientou que os países precisam estabelecer "barreiras" para evitar conflitos e trabalhar em conjunto sempre que possível em questões como as alterações climáticas.

Este foi um dos outros assuntos discutidos pelos líderes, disse a Casa Branca, que também incluiu discussões sobre desafios regionais, incluindo a Coreia do Norte, Afeganistão e Irão.

Os Estados Unidos vêem a China como o seu concorrente estratégico, com Pequim a obter ganhos no seu domínio militar e económico em todo o mundo.

Os dois países estão envolvidos em disputas diplomáticas, legais, tecnológicas e económicas que são voláteis e propensas à escalada militar.

Tem havido confrontos sobre propriedade intelectual e tarifas, bem como pontos de conflito regionais que podem entrar em espiral num conflito armado, incluindo no Estreito de Taiwan e nos mares do Sul da China e Leste da China.

"A falta de resultados tangíveis não é necessariamente uma coisa má", disse Matthew Goodman, vice-presidente sénior de Economia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, observando que as relações EUA-China se encontravam num ponto baixo histórico.

"É um momento importante, penso eu, mesmo que não surja muito dele", disse ele, sublinhando que "é importante que os dois líderes falem".

A Casa Branca disse que Biden levantou preocupações sobre os direitos humanos em Xinjiang, Tibete, Hong Kong, e em termos mais gerais.

Ele também frisou a Xi sobre o que os EUA vêem como práticas comerciais e económicas desleais por parte da China.

Muitos observadores não acreditam que a reunião irá alterar as relações entre os dois países de forma significativa.

"Não há provas de que qualquer dos líderes tenha reconsiderado fundamentalmente o seu interesse, os seus objectivos, a sua estratégia", disse Robert Daly, director do Instituto Kissinger do Centro Wilson sobre a China e os Estados Unidos.

"Assim, os líderes estão à procura de algum tipo de fórmula que cumpra os objectivos mínimos um do outro, que lhes permita tentar gerir esta competição, em vez de a fazer evoluir para o conflito", concluiu.

O historiador Jeremi Suri, da Universidade do Texas, em Austin, observou que a peculiar logística de um encontro virtual poderia ter um impacto.

"Esta pode ser a onda do futuro, em que um dos lados não tem de admitir que 'irei ao seu campo", disse Suri.

"Mas, em vez disso, ambos estão na sua própria pátria, portanto, penso que este foi de facto um primeiro passo muito bom, em que ambos os líderes podem sentir que estão no controlo.

Washington e Pequim asseguraram um pequeno passo positivo antes do encontro.

Na cimeira climática COP26 em Glasgow, Escócia, no início deste mês, os dois maiores emissores mundiais de CO2 anunciaram inesperadamente que iriam trabalhar em conjunto para reduzir as emissões e reunir-se regularmente para enfrentar a crise climática.

E, no que foi provavelmente um sinal intencional entre dois líderes para quem cada detalhe óptico importa, Biden apareceu na segunda-feira à noite usando uma gravata de vermelho vivo - considerada uma cor auspiciosa na cultura chinesa. Xi ostentou uma gravata com a assinatura azul do Partido Democrático de Biden.