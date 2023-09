Biden e Lula lançam pacto sobre direitos dos trabalhadores

O presidente Joe Biden e o seu homólogo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva revelaram um pacto sobre os direitos dos trabalhadores esta quarta-feira, 20 setembro, numa altura em que o líder pró-sindical dos EUA enfrenta uma grande greve de trabalhadores do sector automóvel no seu país.

"As duas maiores democracias do hemisfério ocidental estão a defender os direitos humanos em todo o mundo", disse Biden ao encontrar-se com Lula à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque.

"Isso inclui os direitos dos trabalhadores, e estou honrado por lançarmos uma nova parceria para os direitos dos trabalhadores".

A Parceria Brasil-EUA para os Direitos dos Trabalhadores pede o fim do trabalho forçado e infantil e da discriminação contra mulheres e pessoas LGBTQ, além de lidar com o efeito sobre os trabalhadores à medida que as economias fazem a transição para a energia limpa, disseram autoridades americanas.

Lula disse que o Brasil e os Estados Unidos são "amigos que buscam um objetivo comum: o desenvolvimento e a melhoria da vida de todos".

As relações entre os Estados Unidos e o Brasil melhoraram desde o retorno ao poder do veterano Lula, que venceu o presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado.

Biden recebeu Lula na Casa Branca no início deste ano.

Durante a visita, ambos os líderes se apresentaram como defensores da democracia - no caso de Biden, após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por apoiantes do ex-presidente Donald Trump, e de Lula, quando uma multidão leal a Bolsonaro invadiu instituições em Brasília em 8 de janeiro de 2023.

O pacto dos trabalhadores também é politicamente significativo para Biden, já que o democrata busca a reeleição no próximo ano, muito provavelmente enfrentando novamente o republicano Trump.

Biden, que disse ter liderado a "administração mais pró-sindical da história americana", está a enfrentar uma greve sem precedentes que atinge todos os "Três Grandes" fabricantes de automóveis dos EUA e que ameaça prejudicar a economia americana.

Usando uma gravata vermelha no que os funcionários da Casa Branca disseram ser uma demonstração de apoio aos sindicatos de automóveis, Biden disse que "quer se trate dos trabalhadores do sector automóvel ou de qualquer outro trabalhador sindical, os lucros recorde das empresas devem significar contratos recorde para os trabalhadores sindicais".