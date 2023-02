"As democracias fortes de ambas as nossas nações foram testadas" disse Biden a Lula

"As democracias fortes de ambas as nossas nações foram testadas", disse o Presidente americano ao seu homólogo brasileiro, acrescentando que "tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a democracia prevaleceu".

Reunidos na Sala Oval, Joe Biden e Lula da Silva expressaram solidariedade sobre os seus caminhos semelhantes.

Biden derrotou Donald Trump em 2020, mas dois meses depois uma multidão de apoiantes do antigo Presidente invadiu o Congresso acreditando na sua teoria da conspiração de que ele tinha sido o verdadeiro vencedor das eleições.

No Brasil, Lula derrotou Jair Bolsonaro e tomou posse em Janeiro deste ano, mas uma multidão de apoiantes de Bolsonaro invadiu os edifícios do governo pouco depois.

"Temos algumas questões em que podemos trabalhar em conjunto", disse Lula a Biden.

"Primeiro é nunca mais permitir" os ataques antidemocráticos da máfia, acrescentou.

Ao falar do regresso do Brasil à arena internacional, Lula disse que o "mundo começou e terminou com notícias falsas - de manhã, à tarde e à noite" - do seu antecessor. Parecia que ele desprezava as relações internacionais".

Por seu lado, Joe Biden, referindo-se a Trump, respondeu rapidamente: "Soa familiar".

Parceria climática

Uma área em que Biden e Lula discordam fortemente é sobre a Ucrânia, mas o assunto da invasão russa não surgiu durante as suas observações introdutórias, antes de os repórteres terem saído da sala.

Biden liderou um esforço ocidental sem precedentes para que houvesse uma posição unificadaem relação à Ucrânia, fornecendo ajuda, armamento, treino militar e apoio diplomático enquanto o país luta para repelir a máquina de guerra russa.

Mas vários grandes países democráticos - nomeadamente Índia, África do Sul e Brasil - permaneceram em grande parte à margem, recusando-se a ajudar militarmente a Ucrânia e enviando mensagens mistas do ponto de vista político.

Contudo, Biden e Lula sublinharam o seu empenho mútuo em salvar a floresta tropical amazónica e combater o aquecimento global, política que Bolsonaro e Trump puseram de de lado.

Biden disse que os "valores partilhados pelos países... nos colocam na mesma página, especialmente, quando se trata da crise climática".

Lula disse que durante a sua Presidência anterior, entre 2003 e 2010, tinha comprometido o Brasil a reduzir drasticamente a desflorestação da maior floresta tropical do mundo, que é frequentemente descrita como os "pulmões do mundo" pela sua absorção massiva de gases com efeito de estufa.

Contudo, "nos últimos anos, a floresta tropical na Amazónia foi invadida pela irracionalidade política, irracionalidade humana, porque tivemos um Presidente que enviou pessoas para desflorestar, enviou garimpeiros de ouro para as áreas indígenas", disse ele, referindo-se a Bolsonaro.

Joe Biden fez da liderança dos EUA na luta contra as alterações climáticas uma das suas principais prioridades, ao começar por colocar o país de novo no acordo climático de Paris, depois de Trump ter saído do acordo histórico, que visa abrandar o aquecimento global.

Contudo, não é claro se a Administração Biden concordará em contribuir para o Fundo Amazonas, um sistema internacional para financiar os esforços anti-deflorestação no Brasil.

Perguntado se a Casa Branca se juntará ao fundo, um alto funcionário norte-americano não quis dar pormenores, mas observou que o enviado presidencial para o clima, John Kerry, deve visitar brevemente o Brasil.

"Portanto, é algo que queremos conduzir com ambição", disse ele.

A acção de crise climática "será uma característica determinante da relação entre os Estados Unidos e o Brasil e onde o Brasil, penso eu, tem muito a mostrar ao mundo", conclui o funcionário.