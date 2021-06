Biden diz que vai ser 'muito claro' com Putin sobre preocupações dos EUA

O Presidente Joe Biden prometeu ser "muito claro" com seu homólogo russo Vladimir Putin nas próximas negociações sobre uma série de preocupações dos EUA em relação ao comportamento de Moscovo.

Biden defendeu a sua decisão de não comparecer junto com o líder do Kremlin após a reunião em Genebra na quarta-feira, dizendo: "Esta não é uma disputa sobre quem poderia se sair melhor numa conferência de imprensa e tentar envergonhar um ao outro."

"Trata-se de deixar muito claro quais são as condições para conseguir um relacionamento melhor com a Rússia. Não estamos à procura de conflito."

Por outro lado, Joe Biden, disse neste domingo que um fundo global de infraestrutura anunciado pelos líderes do G7 seria "muito mais justo" do que a Iniciativa Belt and Road da China, ao pressionar Pequim a respeitar as normas internacionais.

O projecto Build Back Better World "(B3W) do G7 para desenvolver infraestrutura no mundo em desenvolvimento foi um "compromisso importante", disse ele após a cimeira de dois dias na Inglaterra. "A China precisa começar a agir de forma mais responsável em termos de normas internacionais sobre direitos humanos e transparência", disse o Presidente americano.