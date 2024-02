Bento Bembe volta-se contra o MPLA mas diz que UNITA não tem solução para Cabinda

O general António Bento Bembe, em aparente ruptura com o MPLA, acusou o governo de não respeitar os compromissos que assumiu no Memorando de Entendimento para a paz em Cabinda de que ele foi co-signatário, em 2006, na província angolana do Namibe.

Depois de ser acusado de ter traído a causa dos cabindas, quando aderiu ao partido no poder, o general na reserva diz agora que o governo é o principal responsável pela não conclusão daquele acordo , o que está a dar azo a novas iniciativas de paz para Cabinda.

Mas ao mesmo tempo Bento Bembe minimizou a iniciativa da UNITA anunciada há dias para levar ao parlamento uma proposta de solução para o conflilcto no enclave, afirmando que a UNITA não tem credibilidade.

“O governo assumiu compromissos que não quer respeitar e é o responsável de toda esta desordem”, disse Bento Bembe que, apesar de supostamente ter sido afastado do cargo, se assume como presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo (FCD.

O general na reforma, assegurou que o Memorando “não pode, de forma nenhuma, ser anulado por ninguém ou deixar de existir” mas insiste que “ infelizmente os nossos irmãos do governo e do MPLA continuam com as suas velhas formas de tratar os problemas o que está a criar confusão no seio dos cabindas e dos angolanos”.

Para Bento Bembe, o memorando “ é um conjunto de disposições que o governo devia respeitar” e não apenas a integração dos ex-guerrilheiros da Flec .

Proposta da UNITA é “uma aventura”

O presidente do FCD considera "uma aventura" a eventual proposta de autonomia pretendida pelo líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior.

“Nós conhecemos a UNITA. Andamos juntos nas matas e só dá credibilidade às suas declarações é aquele que não a conhece”, disse acresnetando que na sua opinião a UNITA pode sser ainda “pior”.

Bento Bembe foi, na última legislatura, deputado, membro do Comitê Central do MPLA. Antes tinha sido nomeado ministro sem Pasta e mais tarde secretário de Estado para os Direitos Humanos.

O sociólogo e académico angolano, João Lukombo, admite que a nova postura de Bento Bembe seja o resultado de “alguma desilusão” não só em relação aos acordos mas também às promessas que terá recebido do Governo.

“Porquê é que não denunciou antes?” questionou Lukombo para quem “ ao integrar-se no MPLA como membro pode ter havido alguma limitação nessa sua integração”.

O FCD é integrado pela FLEC Renovada, presidida por António Bento Bembe, pela FLEC/FAC, então liderada pelo falecido Nzita Tiago, e pela Frente Democrática de Cabinda (FCD), que tinha à frente da organização António Lello, tendo participado na altura das negociações do memorando de entendimento membros da sociedade civil e da diáspora.

Em declarações anteriores, Bento Bembe tinha reclamado que o memorando de entendimento, assinado em 01 de agosto de 2006, a sua comissão conjunta para a sua implementação, composta por membros do Governo central, do FCD, da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e com o Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, estava paralisada desde 2009, tendo entrado “numa fase de apatia” .

Entretanto um grupo de membros do FCD anunciou, em 2019, o afastamento de Bento Bembe da liderança da organização por supostamente ter “abandonado voluntariamente”, em 2017, o FCD, “sem o consentimento dos seus membros sem prévio aviso” e substituído pelo o general na reforma Maurício Nzulú,

Em nota de imprensa nota dizia que “foi com surpresa que os membros do FCD viram o então seu líder na lista de deputados do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, à Assembleia Nacional”.

“Perante a recusa repetida do general Bento Bembe aos convites da maioria dos membros da direção para o devido esclarecimento do seu posicionamento, e constatado o vazio de liderança, os dois vice-presidentes e demais membros da organização, convocaram no dia 21 de abril de 2019, uma reunião extraordinária, que resultou na criação de uma Comissão de Transição encarregue de dirigir a organização até à eleição da nova direção”, dizia o documento.