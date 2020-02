Banco Mundial ajuda zonas afectadas pela seca em Angola

O Banco Mundial implementa neste mês de Fevereiro um projecto avaliado em 12 milhões de dólares para a redução da desnutrição nos municípios das províncias da região sul de Angola assolados nos últimos tempos pela seca

Uma delegação composta por especialistas do Ministério da Saúde e do Banco Mundial está a percorrer as zonas atingidas pela seca nas províncias do Namibe, Huíla, Cunene e Cuando Cubango, segundo disse Danilo Cunha do Banco Mundial, no final da visita ao Município do Tombwa.

“ O que viemos fazer no Município do Tombwa é ajudar os hospitais dos Municípios da Província do Namibe onde a seca teve impacto maior para concedermos apoios na nutrição, em água, cozinhas comunitárias”, disse.

O encontro que tivemos no Tombwa é sequencia de um outro que tivemos com o Governador do Namibe em que apresentamos o projecto da saúde com o Banco Mundial, tendo em conta o pedido do Presidente da Republica ao Banco Mundial para a área social”, disse Danilo Cunhaque disse que o objectivo deste encontro consiste também em “saber dos municípios da província do Namibe as principais dificuldades depois do período da seca e com base nisso implementarmos o projecto da redução da desnutrição e mitigação dos efeitos da seca”.

Os especialistas estiveram igualmente na localidade do Curoca, Município do Tombwa, no passado dia 30 de Janeiro, uma das zonas potenciais em agricultura e pecuária,.

