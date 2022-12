Baixa temperatura afecta festividades de Natal nos Estados Unidos

Uma explosão ártica atingiu grande parte dos Estados Unidos, neste sábado, provocando corte de energia, cancelamento de voos e acidentes de carro.

A baixa de temperatura poderá resultar na véspera de Natal mais fria já registada para várias cidades, da Pensilvânia à Geórgia.

Prevê-se que as temperaturas cheguem a 13 graus negativos, no sábado, na cidade de Pittsburgh, superando a máxima mais fria de todos os tempos na véspera de Natal, estabelecida em 1983, informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

Da mesma forma, espera-se que as cidades da Geórgia e da Carolina do Sul - Atenas e Charleston - registem as temperaturas mais frias da véspera de Natal, enquanto a previsão é de que Washington experimentará o 24 de Dezembro mais frio desde 1989.

O mau tempo já resultou em colisões fatais de carros em todo o país, com a CNN reportando, pelo menos, 14 mortos em acidentes.

O frio ártico combinado com neve pesada e ventos causou estragos em sistemas de energia, estradas e tráfego aéreo comercial.

Até 1,8 milhão de residências e empresas ficaram sem energia desde o início da manhã de sábado.

As interrupções alteraram as rotinas diárias e os planos de férias de milhões de americanos durante um dos períodos de viagens mais movimentados do ano.

A American Automobile Association (AAA) estimou que 112,7 milhões de pessoas tinham planos de se aventurar a 80 km ou mais de casa, entre sexta-feira e 2 de janeiro.

Quase dois mil voos nos EUA foram cancelados, no sábado (27), com atrasos totais de mais de quatro mil, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware.

A cidade de Buffalo e seu condado vizinho à beira do Lago Erie, no oeste de Nova Iorque, impuseram uma proibição de conduzir e todas as três pontes fronteiriças da área de Buffalo foram fechadas ao tráfego de entrada do Canadá devido ao clima.

O clima severo levou as autoridades de todo o país a abrir centros de aquecimento em bibliotecas e esquadras da polícia, enquanto lutavam para expandir o abrigo temporário para os que não têm abrigo. O desafio foi agravado pelo movimento de migrantes que cruzam a fronteira sul dos EUA aos milhares, nas últimas semanas.

O frio intenso intensificado por ventos fortes se estendeu até a fronteira dos EUA com o México, reduzindo os factores de sensação térmica de -18 para -13 graus Celsius em El Paso, Texas. A exposição a tais condições pode causar congelamento em poucos minutos