Bélgica e Holanda suspendem voos e viagens de comboio para o Reino Unido

Os governos da Bélgica e da Holanda anunciaram neste domingo, 20, a suspensão de voos e viagens de comboios provenientes do Reino Unido por um período mínimo de 24 horas a partir da meia-noite como "precaução" contra uma variante 70 por cento mais infecciosa do coronavírus

Alemanhã pondera tomar medida semelhante que pode estender-se África do Sul, onde também foi encontrada uma nova variante do vírus.

Em Bruxelas, o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, acrescentou que o prazo pode ser estendido após estudos mais conclusivos.

Por seu lado, o Governo holandês indicou em comunicado também que as restrições adicionais podem ser decididas de acordo com a evolução da situação.

Na Alemanha, uma fonte do Ministério da Saúde disse à AFP que “restringir o tráfego aéreo procedente do Reino Unido e África do Sul é uma opção séria" depois da descoberta de uma nova e forte variante do coronavírus naqueles dois países.

No sábado, 19, o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson anunciou a entrada em vigor já hoje de um confinamento geral na capital, Londres, e no sudeste do país.

Johnson disse que a medida visa tenta conter a propagação dessa nova variante, que é 70% mais contagiosa que as conhecidas até agora.

No entanto, acrescentou “nada indica que ela seja mais letal, nem que cause uma forma grave da Covid-19 ou reduza a eficácia da vacina".

As lojas nas regiões indicadas estão encerradas neste domingo e mais de 20 milhões de pessoas estão confinadas.