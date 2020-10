Azerbaijão reporta 12 mortos, 40 feridos em ataque com mísseis a Ganja

Autoridades no Azerbaijão afirmam que um ataque com míssil na cidade de Ganja matou pelo menos 12 pessoas e feriu outras 40 na madrugada de sábado.

O Ministério da Defesa do Azerbaijão afirmou que as cidades de Ganja e Mingachevir foram atingidas por mísseis disparados de dois locais diferentes na Arménia.

As autoridades arménias não negaram nem aceitaram a responsabilidade pelos ataques às duas cidades.

De acordo com fontes oficiais no Azerbaijão, o ataque de míssil de sábado destruiu pelo menos 20 prédios residenciais em Ganja, a segunda maior cidade do país.

Os combates em curso entre o Azerbaijão e a Arménia eclodiram em 27 de setembro e mataram centenas de pessoas, marcando a maior escalada do conflito de décadas pela região separatista de Nagorno-Karabakh desde o cessar-fogo de 1994.

O território predominantemente étnico arménio declarou sua independência do Azerbaijão em 1991 durante o colapso da União Soviética, desencadeando uma guerra que ceifou a vida de até 30.000 pessoas antes do cessar-fogo de 1994. No entanto, essa independência não é reconhecida internacionalmente.