Avião indiano partiu-se em dois - 18 pessoas morreram

Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 125 ficaram feridas no sul da Índia num acidente de avião que ocorreu quando a aeronave ultrapassou uma pista e mergulhou num vale enquanto tentava pousar sob forte chuva.

O avião da Air India Express derrapou na pista na sexta-feira, 7 de agosto, e dividiu-se em dois durante uma segunda tentativa do piloto de pousar no aeroporto de Calecute, perto de Kozhikode, no estado de Kerala, disseram as autoridades.

Autoridades disseram que a fuselagem do avião quebrou quando o seu nariz bateu no solo - as imagens mostravam duas partes do Boeing 737 separadas por vários metros.

Localizado no topo de um planalto, o aeroporto de Kozhikode tem o que é chamado de pista de mesa, que tem uma queda acentuada numa ou nas duas pontas.

Ambos os pilotos morreram e vários feridos estão em estado crítico.

O avião, que vinha de Dubai, repatriava indianos retidos no exterior desde que a Índia encerrou voos internacionais em março devido à pandemia do coronavírus. Transportava 190 passageiros, incluindo dez crianças e seis tripulantes.

Eles foram removidos após uma operação de três horas na sexta à noite.

O ministro da Aviação Civil, Hardeep Puri, disse que as equipas de resgate conseguiram remover a maioria dos passageiros porque o avião não pegou fogo enquanto escorregava encosta abaixo.

"A nossa tarefa teria sido muito mais difícil se o avião tivesse pegado fogo", disse ele.

Ele disse que 127 pessoas estão no hospital.