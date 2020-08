Avião de repatriamento cai na Índia e deixa pelo menos 14 mortos e mais de 130 feridos

Um avião da Air India Express com 191 passageiros a bordo sofreu um acidente ao pousar no aeroporto de Calicute, no sul da Índia, nesta sexta-feira, 7, e, segundo a polícia, 14 pessoas morreram, 15 encontram-se gravemente feridas e outras 123 têm ferimentos ligeiros.

Proveniente do Dubai, chovia muito quando o avião fez a aterrisagem e ultrapassou a pista, tendo a fuselagem partido em duas.

O Ministério de Aviação Civil da Índia disse não haver relato de incêndio no momento do pouso.

O jornal Times of India informou que o voo transportava cidadãos indianos que ficaram retidos no Dubai devido à pandemia do novo coronavírus.

As equipas de resgate estão no local à procura de sobreviventes, enquantos os feridos estão a ser levados aos hospitais.