Avião de propriedade desconhecida impedido de deixar Bissau

Um avião da proveniente da Gâmbia mas de propriedade desconhecida encontra-se retido no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira desde o passado 29 de Outubro.

Com o alegado “mistério” que envolve a sua aterragem e o paradeiro da tripulação, a Autoridade da Aviação Civil da Guiné-Bissau (AACGB) endereçou uma carta à representação da Agência para Segurança de Navegação Aérea em África e Madagáscar (ASECNA) no país, anunciando a interdição da descolagem do aparelho em causa.

Na missiva, datada de 4 de Novembro de 2021, com conhecimento dos Serviços de Informação e Segurança (SIS), da Força Aérea Nacional, do Serviço de Migração e Fronteiras, da Polícia Judiciária e da Guarda Nacional Aeroportuária, a AACGB precisou que o avião "só poderá abandonar o país mediante um prévia autorização das autoridades competentes”.

Informações apuradas pela VOA indicam que a aeronave tipo A340, com o registo C5 – AST, que se encontra estacionada no Parking B do aeroporto, ainda não foi reivindicada por qualquer entidade colectiva ou individual.