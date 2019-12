Avião cai no Cazaquistão e deixa pelo menos 11 mortos

Um avião da companhia aérea Bek Air com mais de 90 passageiros e cinco tripulantes caiu no Cazaquistão nesta sexta-feira, 27, deixando pelo pelo menos 12 mortos, enquanto as autoridades advertem que o número de vítimas pode aumentar,

Não há informações sobre as causas do acidente, mas há suspeitas de que tenha havido falha nos procedimentos de segurança antes do voo.

O acidente aconteceu logo após a decolagem, às 7h da manhã, quando o Folker 100, que seguia de Almaty para a capital do país, Nursultan, perdeu altitude, atravessou um muro de cimento e atingiu uma casa de dois andares.

A Câmara Municipal de Almaty informou que pelo menos 66 pessoas foram levadas para hospitais, das quais 17 encontram-se em "em estado extremamente grave".

Numa mensagem de condolências na rede social Twitter, o Presidente, Kassym-Jomart Tokayev, garantiu que "os responsáveis serão punidos severamente de acordo com a lei".