Avó de jovem morto pela polícia francesa apela ao fim das manifestações

A avó do jovem morto pela polícia francesa o que provocu violência anti policial através do país, apelou hoje ao fim dos distúrbios afirmando que os manifestantes estão a usar a mnorte do seu neto Nahel de 17 anos como desculpa para causarem destruição.

A avó, identificada apenas pelos meios de de informação franceses como Nadia, disse que a família quer a calma.

“Estou-lhes a dizer para pararem”, disse.

“Nahel morreu e a a vida da minha filha está destruída”, acrescentou

Desde a morte de Nahel cidades francesas têm sido alvo de violentos distúrbios com carros incendidados, lojas pilhadas e edificios governametnais atacados.

A morte do jovem Nahel confirmou para muitos as alegações e queixas de violência policial e racismo contra as minorias em França, principalmente em subúrbios de baixo rendimento e de grande presença de minorias raciais em redor das principais cidads do paí

O presidente frances Emmanuel Macron tinha programado para hoje uma reunião de emergência do seu gabinete governamental.

Ontem mais de 700 pessoas foram presas em distúrbios e cerca de 45.000 agentes da polícia estiveram nas ruas de várias cidades para tentarem controlar a situação.