Autoridades prometem acções ante aumento de violência contra crianças no Uíge

A violência contra as crianças na província do Uíge continua a crescer de forma assustadora, segundo dados do Instituto Nacional da Criança (INAC) na província.

A directora do gabinete provincial do INAC, Rosária da Conceição Alfredo, disse à VOA que de 2021 a 2023 foram registados mais de 700 casos de violência contra crianças em diversas tipologias.

E os números continuam a aumentar.



“Em 2023, de Janeiro a esta parte o INAC registou 33 casos de violência contra crianças nas suas diversas tipologias, em 2022 registamos 397 casos e em 2021, tivemos um número correspondente a 313 casos, são números assustadores, são apenas os números que chegaram ao nosso conhecimento, acredito que vários casos aconteceram e que não foram denunciados", disse Alfredo.

O coordenador provincial da Associação das Escolas Comunitárias, Nkondo Ilengo, uma organização que trabalha a favor dos direitos das crianças, relatou que no ano passado "mais de 150 mulheres foram assistidas através de aconselhamento e palestras nas escolas para que elas possam cuidar das crianças, temos um número de mais de 200 adolescentes que nós aconselhamos".

Ilengo acrescentou que as crianças são enviadas ao Centro Materno Infantil e a Associação dá "apoio nutricional às famílias".



Nkondo Ilengo, fala ainda da falta de apoio, como uma das maiores dificuldades para dar respostas às crianças órfãs e abandonadas.



“Não temos apoio sobretudo do material didático às crianças que nós inserimos no processo de ensino escolar, na saúde, há aquelas crianças que necessitam de cuidados primários e nós não temos os kits de primeiros socorros sobretudo aquelas que se encontram em localidades onde não há centros de saúde público", acrescentou aquele responsável.

No entanto, a directora do Gabinete Provincial do INAC, anuncia para este ano várias actividades", como palestras de sensibilização nas instituições religiosas, igrejas e escolas, com as crianças sobre como podem se defender quando estiverem diante de casos de violência".

A instituição também vai implementar um programa alargado para os municípios que visa revitalizaar as redes de protecção das crianças na província.