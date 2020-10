Autoridades francesas detêm terceiro suspeito do ataque de Nice

As autoridades francesas detiveram um terceiro homem para interrogatório, neste sábado, 31, em conexão com o ataque a faca, na Basílica de Notre Dame, na cidade de Nice, no sul da França, que deixou três pessoas mortas.

O homem, de 33 anos, foi encontrado numa busca policial, na sexta-feira, na casa de um segundo jovem tunisiano suspeito de estar em contato com o agressor.

A França, Tunísia e Itália investigam em conjunto para determinar a motivação do principal suspeito Brahim Issaoui, um tunisiano de 21 anos, se ele agiu sozinho e se seu ato foi premeditado.

A polícia francesa detém três pessoas sob custódia para interrogatório depois de encontrar dois telefones do suspeito após o ataque.

O primeiro homem, de 47 anos, foi detido na quinta-feira à noite, após a polícia analisar as imagens de vigilância e observar a pessoa ao lado do agressor no dia anterior ao ataque.

Um segundo sujeito detido, 35 anos, suspeito de contatar Ibrahim Issaoui, um dia antes do ataque, foi preso na sexta-feira.

Três pessoas morreram no ataque de quinta-feira, duas mulheres de 60 e 44 anos e um homem de 55 anos.

Issaoui chegou à ilha italiana de Lampedusa em 20 de setembro e viajou para Paris em 9 de outubro.

Ele não estava na lista de supostos militantes da Tunísia e não era conhecido pelos serviços de inteligência franceses.