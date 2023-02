Autoridades do Canadá investigam objeção derrubado que sobrevoava seu território

O primeiro-ministro do Canadá afirmou que o seu Governo vai recolher e investigar o objecto não identificado derrubado quando sobrevoava o seu território no sábado, 11, por um caça dos Estados Unidos.

O objecto que voava alto sobre a região de Yukon foi detectado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, a organização conjunta EUA-Canadá que assegura a defesa compartilhada do espaço aéreo dos dois países, na noite de sexta-feira sobre o Alasca, disseram mais tarde as autoridades dos EUA.

Justin Trudeau disse ter conversado com o Presidente americano, Joe Biden, antes de dar a ordem para derrubar o objecto.

A Agência Federal de Aviação (FAA) confirmou ao VOA News que o espaço aéreo sobre Montana foi fechado para aeronaves civis durante várias horas na noite de sábado “para apoiar as actividades do Departamento de Defesa”.

No espaço de uma semana os caças F-22 dos EUA derrubaram três objectos no espaço aéreo do país e do Canadá, facto que tem levantado questões sobre o que exactamente está a acontecer.

Na sexta-feira, os Estados Unidos tinham derrubado outro objecto, depois do primeiro, deitado abaixo no dia 4, e claramente identificado como sendo da China.

Embora Trudeau tenha descrito o objecto no sábado como "não identificado", um porta-voz do NORAD, major Olivier Gallant, disse que os militares determinaram o que era, mas não revelaram detalhes.



No caso do primeiro balão, o Governo chinês desculpou-se dizendo que o balão fazia investigações meteorológicas e que se desviou do seu rumo.