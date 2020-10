Autoridades do Afeganistão anunciam morte de um dos principais líderes da Al-Qaeda

O Governo do Afeganistão afirmou neste domingo, 25, ter morto de Husam Abd al-Rauf, um importante líder da rede terrorista Al-Qaeda, durante uma operação no leste do país, que estava na lista dos mais procurados do FBI, a polícia federal americana.

Conhecido pelo nome de guerra Abu Muhsin al-Masri,a morte dele ocorre após semanas de violência, incluindo um atentado suicida assumido pelo Estado Islâmico numa escola perto da capital Cabul, que dexou 24 mortos.

Ele era responsável pela propaganda da rede terrorista no país.

Estes últimos episódios, em particular a morte de al-Masri, podem colocar em risco as negociações de paz entre o Governo e os Talibã, com a mediação dos Estados Unidos, em Doha, capital do Qatar.

A Al-Qaeda não reconheceu ainda a morte do terrorista, nem o Governo americano ou a NATO se pronunciaram.