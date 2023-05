Autoridades angolanas minimizam quebra da liberdade de imprensa e falam em exageros de alguns jornalistas 

O cenário midiático em Angola é descrito como estando a piorar e em 2022 verificou-se uma quebra acentuada na liberdade de imprensa,

segundo o Índice Mundial de Liberdade de Imprensa 2023, da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), divulgado no dia 3.

As autoridades, no enanto, minimizam quebra da liberdade de imprensa e falam em exageros de alguns jornalistas.

A queda registrada de 26 lugares, numa lista de 180 países, de 99 em

2022 para 125 em 2023, é resultado da deterioração de alguns factores

considerados na análise, como a segurança dos jornalistas, a pressão

política, a ausência de pluralidade e a fragilidade social.

Os RSF enfatizam a questão política, um dos indicadores considerados para este ranking, e onde Angola desce 37 lugares de 2022 a 2023, como sendo determinante, apontando que o partido no poder tem uma presença avassaladora nos media, "especialmente na Televisão Pública de Angola, e muitos pedidos de

licença estão pendentes no Ministério das Telecomunicações, acusado de

obstruir as iniciativas de pessoas ou grupos de fora do Governo".



Entretanto, o Bureau Político do MPLA emitiu um comunicado em que

exorta a classe jornalística a manter-se "firme e intransigente" na

defesa dos seus direitos.



Também a UNITA, principal partido da oposição, aconselha os jornalistas a não baixarem a guarda.

A posição do MPLA consta numa declaração por ocasião do Dia Mundial da

Liberdade de Imprensa, e na qual defende a materialização, por parte do

Executivo, da proposta de incentivo ao surgimento de novos meios de

comunicação independentes.



A UNITA diz constatar "com enorme preocupação as constantes violações

dos direitos e liberdades fundamentais dos jornalistas por agentes e

instituições investidos do poder do Estado".

A Voz da América analisou a situação da imprensa angolana com o professor universitário Fernando Salvador, o presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana, Adelino de Almeida, e o analista político Albino Pakisi.