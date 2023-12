Ator do filme "Parasita" é encontrado morto

Morreu o ator sul-coreano Lee Sun-kyun do filme vencedor de um Óscar "Parasita".



O gabinete de emergência da Coreia do Sul diz que Lee foi encontrado morto num carro num parque no centro de Seul, na quarta-feira, 27.

Os meios de comunicação social sul-coreanos, incluindo a agência noticiosa Yonhap, informaram que a polícia procurava por Lee, depois de a sua família ter informado que ele tinha saído de casa após ter escrito uma mensagem semelhante a uma nota de suicídio na quarta-feira.

O ator de 48 anos estava a ser investigado pela polícia por alegado consumo de marijuana e outras drogas psicoativas.



Lee era mais conhecido pelo seu papel em "Parasita", no qual interpretava o chefe de uma família rica.



Ganhou um prémio do Screen Actors Guild para "excelente desempenho" pelo seu papel no mesmo filme.



Foi uma figura familiar nos ecrãs coreanos durante décadas antes da sua fama em "Parasita" no estrangeiro.