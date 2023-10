Atirador de Maine suicidou-se

As autoridades do Estado americano de Maine encontraram morto Robert Card, que acreditam ser o responsável pelo tiroteio que deixou 18 mortos e 13 feridos na quarta-feira, 25, em Lewiston.

Michael Sauschuk, comissário de segurança pública do Maine, disse em conferência de imprensa na noite de sexta-feira, 27, que Card morreu devido a um “aparente ferimento de bala autoinfligido”.

A governadora Janet Mills acrescentou que o corpo foi encontrado em Lisbon Falls, no próprio Estado.

“Robert Card não é uma ameaça para ninguém”, reforçou Mills, para quem “agora é hora de curar”.

O corpo de Card foi encontrado às 19 horas e 45 minutos perto do rio Androscoggin, numa instalação de reciclagem.

De 40 anos de idade e reservista do exército dos Estados Unidos, Robert Card foi submetido a uma avaliação de saúde mental em meados de julho, depois de começar a agir de forma irregular durante o treinamento, disse um oficial do exército à Associated Press.

O motivo dos tiroteios não foi ainda determinado.

Os nomes e fotos dos 16 homens e duas mulheres assassinados foram divulgados quando o comissário estatal de Segurança Pública, Mike Sauschuck, pediu um momento de silêncio na conferência de imprensa.

As idades das vítimas variam de 14 a 76 anos.



Os ataques surpreenderam as pessoas um Estado com apenas 1,3 milhão de residentes e que tem uma das taxas de homicídios mais baixas do país: 29 assassinatos em todo o ano de 2022.