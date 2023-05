No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Ater Majok foi o MVP do jogo SLAC vs Petro com 15 pontos, 7 ressaltos, 2 assistências e 2 blocos. Majok dominou em ambos os lados do campo com a sua presença na defesa e o seu poder no ataque afundando a bola ajudando a sua equipa Petro de Luanda a conseguir a vitória.