Ataque israelita mata 15 pessoas em Damasco, Síria

Um ataque aéreo israelita matou neste domingo, 19 de fevereiro, 15 pessoas, incluindo dois civis sírios, e danificou gravemente um edifício num distrito de Damasco que albergava agências de segurança do Estado, disse Observatório Sírio dos Direitos Humanos.



O ataque visava uma reunião que envolvia oficiais do regime sírio e foi "o ataque israelita mais mortal na capital síria" desde que a guerra civil começou, disse Rami Abdel Rahman do Observatório Sírio dos Direitos Humanos.



O ataque destruiu uma estrada e destruiu o edifício adjacente de 10 andares no distrito de Kafr Sousa, que alberga altos funcionários do Estado e a sede dos serviços secretos sírios, disse o Observatório Britânico.



Uma mulher também foi morta no distrito de Mazraa, possivelmente atingida quando as munições antiaéreas sírias se despenharam, acrescentou.



Outros mísseis atingiram durante a noite um armazém utilizado por combatentes pró-regime iranianos e do Hezbollah perto de Damasco, disse o Observatório, que depende de uma vasta rede de fontes dentro da Síria.



A agência noticiosa iraniana Tasnim disse "nenhum iraniano foi ferido", acrescentando que os ataques atingiram "exactamente o local" onde o principal comandante do Hezbollah, Imad Mughniyeh, foi morto num atentado com um carro-bomba em 2008 que o grupo xiita libanês atribuiu a Israel.



O Ministério da Defesa da Síria deu um número inicial de cinco mortos, incluindo um soldado, e 15 civis feridos, alguns em estado crítico.



Pouco depois da meia-noite "o inimigo israelita levou a cabo uma agressão aérea a partir da direcção dos Montes Golan ocupados, visando várias áreas em Damasco e nas suas imediações, incluindo bairros residenciais", disse uma declaração.



As forças de defesa "abateram vários mísseis", acrescentou.



Edifícios históricos perto da cidadela medieval de Damasco foram também "gravemente danificados", disse o chefe do departamento de antiguidades sírio, Nazir Awad, culpando "um míssil israelita".



O ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Faisal Mekdad, disse domingo que o ataque foi "um crime contra a humanidade, especialmente porque a Síria corre contra o tempo para enfrentar as consequências desastrosas do devastador terramoto".