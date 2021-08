Ataque deixa 30 soldados mortos no Iémen

As autoridades do Iémen informaram que subiu para 30 o número de soldados mortos num ataque com drones a uma base militar no sul do país e que pelo menos 56 pessoas ficaram feridos.

A confirmação foi anunciada pelo o porta-voz das Forças Armadas, Mohamed al-Naqib.

Pelo menos três explosões foram registadas na base aérea Al-Anad, na província de Lahk, controlada pelo Governo reconhecido pela comunidade internacional.

As autoridades disseram que um míssil balístico atingiu a área de treinos da base aérea no momento em que dezenas de soldados faziam os exercícios matinais.

Fontes oficiais que pediram o anominato responsabilizaram os houthis pelos ataques, mas até agora ninguém assumiu a autoria do mesmo.

O Iémen país envolvido numa guerra civil desde 2014, quando os houthis, apoiados pelo Irão, controlaram grande parte do norte do país e chegaram mesmo à capital, Sana, forçando então o governo internacionalmente reconhecido a exilar-se.