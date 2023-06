Ataque atribuído às forças russas deixa nove mortes em mercado na Síria

Um ataque aéreo contra um movimentado mercado de vegetais no noroeste da Síria matou neste domingo, 25, pelo menos nove pessoas, disseram activistas e equipas de emergência locais.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido e que monitora a situação naquele país, informou que forças da Rússia, um dos principais aliados do Presidente sírio, Bashar Assad, lançaram o ataque sobre a cidade estratégica de Jisr al-Shughur, controlada pela oposição, perto da fronteira com a Turquia.

Por seu lado, a organização de defesa civil do noroeste da Síria, controlada pela oposição, conhecida por Capacetes Brancos, acrescentou que mais de 30 pessoas ficaram feridas e admite que o número de mortos aumente.

"Ouvimos que pessoas gravemente feridas morreram depois de chegar ao hospital", disse Ahmad Yaziji, dos Capacetes Brancos, à Associated Press, acrescentando ter sido “um ataque dirigido ao principal mercado de vegetais, onde os agricultores do norte da Síria se reúnem".

Nem a Síria nem a Rússia comentaram o ataque aéreo, embora Damasco refira sempre que os ataques na província do noroeste têm como alvo grupos insurgentes armados.

O jornal sírio pró-governo Al-Watan, citando uma fonte de segurança não identificada, disse que o ataque aéreo teve como alvo rebeldes e um depósito de armas.

O noroeste da Síria é controlado principalmente pelo grupo Hayat Tahrir al Sham, bem como por forças apoiadas pela Turquia.