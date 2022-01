Atacante de sinagoga no Texas era cidadão britânico

Um porta-voz do Departamento de Negócios Estrangeiros britânico disse hoje que o homem morto por uma unidade especial da polícia americana, após fazer reféns numa sinagoga no Texas era uma cidadão britâmico.

“Estamos cientes da morte de um homem birtânico no Texas e estamos em contacto com as autoridades locais”, disse o porta-voz sem contudo dar outros pormenores.

O homem foi morto após entrar numa sinagoga na zona de Dallas-Fort Worth no Texas e fazer quatro pessoas reféns, incluindo o rabino.

Um dos reféns foi libertado após seis horas de negociações , com as autoridades.

Quatro horas depois uma unidade especial da polícia federal, o FBI, libertou os três outros reféns e matou o atacante que tinha aparentemente exigido falar com uma mulher condenada a prisão nos EsTados Unidos, Affia Siddiqui, por tentar matar membros do exército americano quando foi presa no Afeganistão

O atacante referiu-se a Siddiqui como a sua “irmã”, mas um porta voz da comunidade islâmica disse que o irmão de Aafia não esteve envolvido.