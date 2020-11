ASF: No combate ao HIV-SIDA a prevenção ainda é o melhor remédio - Dra. Nádia Camate

O "Angola Fala Só" acompanhou-nos durante anos. Foi espaço para falarmos de tudo. Agora perante a situação de saúde mundial a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos.

Assim todas as semanas vamos levar aos nossos ouvintes e internautas "Angola, Saúde em Foco". Esperamos que nos acompanhem, enviem as vossas perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para "Angola, Saúde em Foco".

Esta semana o Angola Saúde em Foco tem a nossa médica residente, a dra. Nádia Camate. Na semana que antecede o 1 de dezembro, dia Mundial da Luta Contra a SIDA recebemos questões dos internautas sobre a pandemia que marcou o século XX.

O HIV continua a ser um grande problema de saúde pública global, tendo ceifado quase 33 milhões de vidas até agora, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

No entanto, com o aumento do acesso à prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados eficazes do HIV, incluindo para infecções oportunistas.

Nesta conversa com a dra. Nádia Camate abordamos também como viver de forma saudável sendo seropositivo.

A doença que antes era vista como uma sentença de morte é agora vista como uma condição de saúde crónica gerenciável e quando cumpridas as recomendações médicas as pessoas que vivem com HIV tenham uma vida longa e saudável.

A OMS diz que havia cerca de 38 milhões de pessoas a viver com HIV no final de 2019. Em 2019, 68% dos adultos e 53% das crianças com HIV em todo o mundo estavam a receber terapia antirretroviral (TARV) vitalícia. A grande maioria (85%) das mulheres grávidas e lactantes seropositvas também recebeu TARV, que não só protege sua saúde, mas também garante a prevenção da transmissão do HIV para seus recém-nascidos.

A transmissão vertical foi também abordada pela dra. Nádia Camate que falou sobre as diferentes formas de contágio, os mitos sobre o mesmo e reforçou a necessidade de prevenção.

Veja conversa com a nossa médica residente, que respondeu a questões sobre o HIV-SIDA, enviadas por internautas e ouvintes