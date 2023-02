Bernie Sanders diz que nunca Estados Unidos e Brasil estiveram tão sintonizados na solução de problemas

O senador independente por Vermont Bernie Sanders disse ter sido um prazer conhecer o Presidente brasileiro pessoalmente e destacou que nunca os Estados Unidos e o Brasil estiveram tão unidos a favor de assuntos importantes como a defesa da democracia, protecção do ambiente e melhoria das condições de vidas pessoas.

Sanders avistou-se nesta sexta-feira, 10, com Lula, que também se reuniu com legisladores democratas e sindicalistas antes do encontro com o seu homólogo Joe Biden.

“Foi um prazer conhecê-lo ao vivo", escreveu o senador numa rede social antes de emitir um comunicado.

“Gostei da reunião produtiva esta manhã com o Presidente Lula do Brasil e seus ministros, nossos países compartilham muitos desafios, incluindo a ameaça de autoritários de direita que procuram minar as instituições democráticas em ambos os países”, disse Sanders na nota na qual afirmou ter ficado “muito impressionado que na sua curta visita aos Estados Unidos, Lula tenha escolhido falar para a AFL-CIO (Federação dos sindicatos da indústria)”.

A esse respeito, Lula e o senador discutiram firmas “de construir uma economia que atenda a todas as pessoas, não apenas aos ricos e às grandes corporações (…) e de promover os direitos dos trabalhadores e construir sindicatos fortes.

O senador, que representa uma forte ala mais à esquerda, destacou que, contrário de seu antecessor, Lula entende a enorme ameaça que as mudanças climáticas representam para o planeta e por isso discutiram “ideias de como aumentar a cooperação internacional para preservar o meio ambiente para as gerações futuras”.

Ele sublinhou ser imperativo que os Estados Unidos trabalhem com o Brasil e outros países para proteger a Amazónia.

Ao destacar a convergência de pontos entre os dois governos, Bernie Sanders, disse que “minha esperança e expectativa é que os Estados Unidos e o Brasil construam uma parceria mais forte para lidar com estas crises”.

Após o encontro com Sanders, Lula recebeu um grupo de deputados do Partido Democrata, entre eles Pramila Jayapal, Alexandria Ocasio-Cortez e Ro Khanna.