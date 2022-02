Artilharia no noroeste da Síria mata 6 pessoas, incluindo 2 crianças

Seis pessoas da mesma família, incluindo duas crianças, foram mortas num ataque de artilharia militar síria numa vila controlada por rebeldes no noroeste da Síria no sábado, disseram activistas da oposição.



Os moradores disseram que a família estava do lado de fora da sua casa aproveitando o sol e tomando chá quando a bomba atingiu. Aeronaves de reconhecimento voando baixo cercaram a área, a vila de Maarat al-Naasan, na província de Idlib, após o ataque.



O grupo de oposição da Defesa Civil da Síria, também conhecido como Capacetes Brancos, disse que as duas crianças tinham três e sete anos. Segundo aquele grupo, um total de 65 crianças foram mortas numa campanha de bombardeio renovada pelo governo sírio apoiado pela Rússia visando Idlib nos últimos seis meses.



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, um grupo de monitoramento da guerra na Síria, também relatou as mortes. Ele disse que as forças do governo também bombardearam áreas ao redor das aldeias de Kafr A'ama e Taqad, a oeste da cidade de Aleppo.



A província de Idlib é o último reduto rebelde na Síria devastada pela guerra e abriga cerca de 3 milhões de pessoas, muitas delas deslocadas internamente. É regularmente bombardeado pelo governo do Presidente sírio, Bashar Assad.



O conflito de uma década na Síria matou quase meio milhão de pessoas e deslocou metade da população de 23 milhões do país antes da guerra.