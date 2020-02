Apesar de protestos da oposição, parlamento angolano vai dar posse a novo presidente da CNE

Apesar de protestos da oposição a Assembleia Nacional angolana deverá dar posse no proximo dia 19 a Manuel Pereira da Silva como presidente da Comissão Nacional Eleitoral.

A informação foi avançada pelo porta-voz do Parlamento, Raul Lima, no final da conferência dos presidentes dos grupos parlamentes, que definiu a agenda da 5ª reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional.

Isto apesar da nomeação ter provocado protestos da oposição que considera que Pereira da Silva esteve envolvido em acções ilegais enquanto membro da comissão provincial eleitoral de Luanda.

O partido no poder diz que não compete à Assembleia Nacional decidir sobre a nomeação e dois analistas políticos disseram que as opções da oposição são agora muito limitadas.

Agostinho Sicato disse que a única opção que os partidos da oposição tem é convocar manifestações de rua contra a nomeação.

Já Olivio Kilumbo outro analista disse que outra opção seria os partidos d aopoisção afirmarem que não participarão em qualquer acto eleitoral em que Pereira da Silva seja o presidente da CNE.

Já opresidente do Grupo Parlamentar do MPLA, Américo Cuononoca, disse que a Assembleia Nacional é um órgão de soberania que respeita o princípio da separação de poderes e interdependência, pelo que não pode pôr em causa as decisões de outro órgão de soberania.

“O Parlamento deve primar pela lei e as fazer cumprir, fiscalizando a execução das mesmas e não pode violar uma norma interferindo na tomada de posse de um eleito por outros órgãos de soberania”, disse.

“Seria contrariar e interferir em outro órgão de soberania”, acrescentou o deputado do partido maioritário.

Do ponto de vista político, disse Cuononoca, cada uma das bancadas pode ter as suas ilações e defender os seus interesses, mas defendeu que, no cumprimento da lei, a Assembleia Nacional deve conferir posse ao candidato eleito soberanamente.