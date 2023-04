Após acordo com o Irão, Arábia Saudita discute paz no Iémen com rebeldes Houthis

Entidades oficiais da Arábia Saudita estão na capital do Iémen para conversações com os rebeldes Houthis apoiados pelo Irão.

A delegação saudita é chefiada pelo embaixador no Iémen Mohammed bin Saeed-Al-Jaber que vai manter conversações com Mahdi al-Mashart dirigente do conselho político supremo que governa áreas controladas pelos rebeldes no Iémen.

Uma delegação de Oman que chegou a Sanaa ontem vai também participar nas conversações.

Mohammed al-Bukaiti, um lider Houthi disse que representantes sauditas e de Oman vão discutir “meios para se alcançar uma paz duradoira e global na região”.

Al-Bukaiti disse que alcançar uma paz honrável entre Houthis e a Arábia Saudit será “um triunfo para ambas as partes” e apelou a todas as partes para tomarem medidas para “se preservar uma atmosfera pacífica e para se preparer o virar da página do passado”.

A Arábia Saudita não fez qualquer comentário.

O confliccto começou em 2014 quando os Houthis apoiados pelo Irão derrubaram o governo internacionalmente reconhecido levando a Arábia Saudita a intervir militarmente.

A Arábia Saudita e o Irão recentemente acordaram no restabelecimento de relações diplomáticas e as conversações visam acordar-se num cessar fogo de seis meses de modo a permitir negociações entre todas as partes do Iémen.