Antony Blinken estende "felicitações ao povo de Moçambique" e destaca parceria com EUA

O secretário de Estado americano divulgou uma nota neste domingo, 25, em que diz "estender as minhas felicitações ao povo de Moçambique por celebrar o aniversário da independência do seu país".



Antony Blinken afirma que "nos últimos 48 anos, o nosso relacionamento cresceu para reflectir o nosso compromisso partilhado de alcançar a paz sustentável e a estabilidade que todos os moçambicanos merecem".

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos reitera que Washington e Maputo têm uma "parceria para fortalecer a democracia e o respeito pelos direitos humanos, promover o comércio e o investimento, melhorar a saúde, expandir as oportunidades educacionais, conservar o meio ambiente e combater o extremismo violento e o crime transnacional".

Com "nossa visão partilhada", também ao nível do Conselho de Segurança da ONU, em que Moçambique é actualmente membro não-permanente, Blinken aponta para "um futuro brilhante" que "impulsiona o nosso desejo de capacitar todos aqueles que trabalham para criar uma sociedade mais equitativa, pacífica e inclusiva".



"Neste dia de celebração, desejamos a todos os moçambicanos no país e no estrangeiro alegria e prosperidade no próximo ano", conclui a nota de saudação do secretário de Estado americano a mais um aniversário da Independência de Moçambique, proclamada a 25 de Junho de 1975