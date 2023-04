Washington destina mais de seis milhões de dólares em assistência humanitária a Moçambique

A Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), do Governo dos Estados Unidos, disponibilizou um valor superior a seis milhões de dólares de assistência humanitária urgente às vítimas do ciclone Freddy em Moçambique.

Numa nota divulgada nesta quinta-feira, 13, a Embaixada americana em Maputo informa que 5.750 milhões de dólares foram alocados através do Programa Mundial de Alimentação (PMA), da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), enquanto mais 450 mil dólares foram entregues à organização Care International para apoiar na distribuição de abrigo e água, saneamento e kits de higiene.

“Estamos profundamente preocupados com o impacto devastador do ciclone Freddy sobre o povo de Moçambique”, afirma o Embaixador H. Peter Vrooman, para quem “esta assistência contribuirá de forma significativa para responder às necessidades urgentes dos moçambicanos”.

A nota acrescenta que o financiamento proverá 30 dias de assistência alimentar de emergência a 135 mil pessoas e kits de abrigo a mais de 7.500 lares, bem como um amplo apoio em termos de água e saneamento.

Os fundos serão também utilizados para a rápida reabilitação de instalações de saúde, incluindo infra-estruturas de água danificadas, bem como noutros sectores como água, saneamento e intervenções de higiene para ajudar a conter a propagação da cólera.

"Na província da Zambézia, mais duramente atingida, os fundos de emergência irão fornecer assistência psicológica e protecção às pessoas em abrigos de emergência", segundo a nota, que reitera que os Estados Unidos são o principal doador da ajuda humanitária a Moçambique, que só em 2022 totalizou 176,7 milhões de dólares.

"A assistência humanitária dos EUA apoia as comunidades mais vulneráveis, desde as comunidades dilaceradas pelo conflito no Norte e as afectadas por catástrofes naturais cada vez mais extremas em todo o país", diz a representação americana em Maputo, concluindo que "em estreita colaboração com o Governo da República de Moçambique, o Governo dos EUA fornece mais de 700 milhões de dólares em assistência anual para melhorar a qualidade da educação e dos cuidados de saúde, promover a prosperidade económica e apoiar o desenvolvimento global da nação".

O ciclone tropial Freddy, que atingiu Moçambique em Fevereiro e Março, deixou 169 mortos, 700 feridos, mais de 130 mil casas destruídas e mais de 50 mil deslocados, além de muitos dados em infraestruturas e campos de cultivos.