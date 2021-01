Antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente ouvido no caso Carlos São Vicente

O antigo vice-presidente angolano e actual deputado do MPLA, Manuel Vicente foi ouvido na terça-feira, 26, como declarante, pela Procuradoria-Geral da República, no processo-crime que envolve o empresário angolano Carlos São Vicente.

O porta-voz da Procuradoria-Geral da República (PGR), Álvaro João, disse à VOA tratar-se de um acto normal, salientando que Vicente, durante a Presidência de José Eduardo dos Santos, foi notificado a prestar declarações no âmbito do processo do arguido Carlos São Vicente, na qualidade de antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol.

“Foi ouvido ontem [terça-feira] na Assembleia Nacional e só volta a ser chamado se houver alguma necessidade. Em princípio aparece como declarante, prestou as declarações, e só poderá aparecer arrolado no processo se, de facto, tiver alguma culpabilidade”, disse João.

O empresário o Carlos São Vicente está detido em prisão preventiva desde Setembro, em Luanda, por suspeitas de corrupção, enquanto na Suíça ele é investigado por branqueamento de capitais.