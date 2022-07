Angolanos vão ter lugares para prestar última homenagem a José Eduardo dos Santos nas províncias

Os angolanos vão poder prestar a sua última homenagem ao antigo Presidente José Eduardo dos Santos em lugares que o Governo está a criar em todas as províncias.



A informação foi avançada pelo ministro da Administração do Território, Marcy Lopes, que preside a comissão criada pelo Presidente João Lourenço para preparar as exéquias de Santos.

Os locais devem ser anunciados ainda hoje, no entanto, Lopes acrescentou que, apesar dos locais das homenagens públicas, a família poderá ter outro local, "respeitando a intimidade dos mesmos".



Quanto às exéquias, o ministro,citado pela agência angolana de notícias apenas disse que “neste momento encontra-se no Reino de Espanha uma delegação governamental que negoceia com a família do malogrado os termos dos procedimentos administrativos a levar a cabo", sem dar detalhes sobre a eventual data do enterro ou qualquer acordo com a família.

Em Luanda o local indicado é a Praça da República, no Memorial Dr António Agostinho Neto, onde deverá ser montada uma tenda para o efeito.

José Eduardo dos Santos morreu em Barcelona no dia 8, devido a doença.

A filha do antigo Presidente, Tchizé dos Santos, pediu ao Centro Médico Teknon uma autópsia ao corpo do pai, o que foi aceite, segundo os advogados da antiga deputada.