Angola vai ter que partilhar fundos desviados, diz representante da PGR

Angola não vai ter que negociar a partilha dos milhares de milhões de dólares levados ilícitamente para o estrangeiro, reafirmou a directora nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria Geral da República, Eduarda Rodrigues.

Em declarações à Voz da América Rodrigues defendeu a implementação de acordos de partilha de bens, sob pena das autoridades perderem o rasto desse património já identificado, avaliado em mais de seis mil milhoes de dólares .

“Temos que fazer partilha de bens, porque não vamos conseguir repatriar estes valores para Angola”, disse fazendo notar que em muitos desses casos há processos judiciais sobre esses desvios também nos países para onde os fundos foram levados.

“Temos processos de crimes cá, e eles tem lá, os factos de branqueamento de capitais sao os mesmos, entao nós temos que trabalhar em conjunto”, assinalou a magistrada.

Dos 50.000 milhões de dólares estimados pelas autoridades em recuperar nos proximos 5 anos, apenas 6.000 milhões estão identificados e aguardam por decisão judicial.

“Até ao momento 6.000 milhões de dolares estão apreendidos no estrangeiro e aguardam por uma decisão judicial nossa.Estamos a trabalhar no âmbito de requer as apreenções e arrestos deste valores, mas existem tramitações”, disse.

O analista politico, Angelo Kaputcha entende que a decisão de partilha de bens peca pelo atraso.

“O Governo quis impôr a sua agenda política de forma egoísta às entidades internacionais financeiras, sem esclarecer a imparcialidade de que se demanda. Desde o principio isso representa ameaça para economia interna destes país, por isso, requer negociação”, afirmou Kaputcha.

Recentemente o Supremo Tribunal da Suíça vetou o acesso de Angola a centenas de ilhões de dólares do empresários Carlos São Vicente afirmando haver sérias dúvidas sobre a imparcialidade e independência das autoridades judiciais angolanas pelo que não pode haver cooperação com Angola no caso do empresário.