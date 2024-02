Angola-Rússia, relações de décadas podem estar a mudar

As relações entre Angola e a Rússia datam dos tempos da luta pela Independência, em que Moscovo apoiou o Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA).

A defesa desde sempre tem sido a área de cooperação russo-angolana mais sólida, sendo Moscovo, ainda, o parceiro estratégico de Angola nesta área.

Este relacionamento, no entanto, tem estado a mudar, com uma maior aproximação de Luanda a Washington, enquanto a Rússia tem investido na mineração.



Para o especialista de relações internacionais Agostinho Sikato, apesar das sanções, no capitulo militar nada mudou.



“O entendimento que se tinha foi de que Angola estava a fazer um posicionamento contrário aos interesses da Rússia, na altura em que praticamente Angola condenou a invasão russa à Ucrânia. Angola nesta altura apenas manifestou o seu posicionamento político em função do princípio que normalmente segue que é o princípio da autodeterminação dos povos”, explica Sikato, para quem Luanda está a agradar os vários interesses espalhados pelo mundo.



“Apesar da Rússia estar afetada por estas sanções nós continuamos agradar a gregos e também a troianos e a procurar outros para procurar agradar”, sustenta.



Osvaldo Mboco, também especialista em Relações Internacionais, lembra que a Rússia está impedida de vender material militar, por conta das sanções, mas sublinha que a cooperação no domínio militar mantém-se.



“Mas ainda assim, as questões que têm muito a ver com os aspetos da manutenção dos equipamentos militar, há de facto essa cooperação e continua a funcionar, apesar da Rússia estar impedida através das sanções de vender equipamento militar”, ressalta.



Aquele professor universitário entende que as mudanças diplomáticas não se fazem da noite para o dia.



“Há uma tendência de existir um distanciamento e sair do eixo Moscovo para Washington, mas isso não se faz de noite para o dia”, conclui Mboco.



Para o jornalista Ilídio Manuel, o setor das minas sofreu alguma influência, e entende que com a mudança de Luanda, de Moscovo para Washington, forçará nos bastidores a cobrança da dívida que Angola tem para com a Rússia



“Uma das questões pode ser que Angola tem uma dívida com a Rússia, não se sabe bem os valores, quanto é que Angola deve à Rússia, os interesses dos russos foram sabiamente prejudicados, não só do ponto de vista militar mas como também do ponto de vista econômica, Rússia era parceira na terceira maior mina do mundo, a Rússia fez serios investimentos , para ser posta de fora a Rússia naturalmente vai ter que retalhar”, diz Manuel.

No último, tanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, como o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken visitaram em Angola.

Em Dezembro de 2013, o Presidente angolano João Lourenço foi recebido pelo seu homólogo americano, Joe Biden, na Casa Branca.