Angola começa a deportar missionários brasileiros da IURD

As autoridades angolanas começaram, esta semana, a executar a ordem de expulsão do país, ditada em Abril último, de mais de uma centena de missionários brasileiros afectos à antiga liderança da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), em Angola.

Os missionários tinham oito dias para abandonar voluntariamente o país, uma decisão que foi justificadacom a situação migratória irregular por caducidade dos vistos de permanência no país e por terem cessado a atividade eclesiástica em Angola, na sequência de um ofício da nova direcção angolana da IURD.

Dez missionários deviam abandonar Angola esta Quinta-feira, depois de os primeiros nove, deportados na terça-feira, terem já chegado ao Brasil.

Em Luanda, aporta-voz da ala brasileira da IURD, Ivone Teixeira, foi citada pela imprensa, esta quarta-feira, como tendo ditoque, no total, estão de partida para o Brasil 112 membros da IURD, incluindo 55 casais (missionários e suas mulheres) e mais dois religiosos solteiros.

Ela acrescentou que a partida irá decorrer "paulatinamente, em grupos de 10, estando previstas duas viagens por semana".

O advogado Vicente Pongolola disse que do ponto de vista legal a decisão das autoridades angolanas têm a sua razão de ser vistanos moldesem que a mesma foi juridicamente sustentada.

"Os vistos são periódicos e não havendo fundamento paraos renovar ou prorrogar , há necessidade de as pessoas abandonarem o país. Não há ilegalidade nisso”, disse o advogado.

O embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal, questionado na altura em que a decisão foi anunciada, tinha assegurado queo caso não compromete a relação bilateral dos dois paísessublinhando que se trata de questões migratórias sobre as quais quem legisla e tem competências é Angola.

Ainda assim, o diplomata brasilairo manifestou a esperança de "as autoridades angolanas, dentro da sua soberania e do seu direito de tramitar as questões de migrações, dos vistos, busquem sempre o equilíbrio que existe na relação bilateral".

Visão diferente tem, entretanto o líder da IURD,EdirMacedo que , nesta quarta (12),qualificou os missionários deportadosde “heróis da fé”.

Citados pelo canal R7 TV, vários responsáveis da congregação, presentes no Aeroporto de Guarulhos,acusaram Angolade “uma tentativa clara de tirar a igreja do território angolano”e revelaram que os visados"foram obrigados a viajar semas suas famílias", que continuam no país africano.

" Desumano, é incabível que as autoridades angolanas tenham simplesmente rasgado a constituição, ignorado todas as leis do próprio país para fazer o que fizeram. Não acataram nenhum recurso jurídico, não nos responderam, não nos deram acesso ao que os pastores estão sendo acusados. Não há acesso dos nossos advogados ao processo, ou seja, nós não sabemos o que tem nos processos. Isso é incabível num estado democrático,” afirmaram.

Os membros IURD anunciaram que enviaram uma carta-denúncia ao escritório das Nações Unidas em Angola, além deoutrasacções judiciais no país.

O conflito interno na IURD começou em Novembro de 2019, quando um grupo de dissidentes angolanos decidiu afastar-se da direção brasileira, a quem acusou de evasão de divisas, racismo, prática obrigatória de vasectomia, entre outras.

Nos tribunais de Angola, os vários processos judiciais relacionados com a IURDresultaram já na acusação de quatro missionários de crimesde branqueamento de capitais e associação criminosa.

A nova direção da IURD é actualmenteencabeçada pelo bispo angolano Valente Bezerraeleita em assembleia-geral em 13 de fevereiro e foi legitimada pelo Estado angolano.